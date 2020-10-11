В Екатеринбурге начали судить живодера, избившего собаку в лифте

Избитая собака находится у одного из волонтеров волонтером движения «Зоозащита»

В Екатеринбурге в 15.30 12 октября начнется суд над живодером, избившим собаку в лифте. Уголовное дело рассмотрит мировой судья 6-го участка Чкаловского района Алена Левак, рассказала URA.RU волонтер-зоозащитник, приютившая собаку.

По ее словам, у метиса чихуахуа по кличке Николь в настоящее время нет проблем со здоровьем. «Собака здорова, активна, охотно общается с людьми и не боится их», — рассказала девушка. Как писало URA.RU, в отношении мужчины, который избил собаку своей сожительницы, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Он швырнул животное на пол и пнул ногой, отчего собака ударилась о стенку лифта. По счастливой случайности, Николь не получила тяжелых травм.

Волонтеры движения «Зоозащита» изъяли питомца у живодеров и доставили в ветеринарную клинику. В настоящее время собака проживает у одного из волонтеров.