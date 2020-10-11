В Челябинске от коронавируса умер известный артист

Григорий Бочаров скончался от коронавирусной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Известный певец, заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит», Центра джазовой музыки и Театра оперы и балета Григорий Бочаров скончался от коронавирусной инфекции. Об этом в соцсетях сообщили его коллеги.

«Весной он записал диск к 75-летию Победы. Гриша был веселым человеком, прекрасным рассказчиком. Мы с ним записали десятки песен», — рассказал журналист Сергей Смирнов. На личной странице Бочарова в Facebook 8 октября подписчики указали, что актер лежит в госпитале, у него коронавирус. Поражение легких 35%. 2 октября Бочаров отметил свой 65-й день рождения.

Григорий Бочаров закончил факультет музыкального театра ГИТИСа, а также высшие театральные курсы. С 2000 работал солистом-вокалистом камерного ансамбля компьютерной музыки «Вечерний звон», записал альбом «Черный ворон», включающий русские народные песни в современной обработке («Вдоль по Питерской», «Живет моя отрада», «Кони вороные» и др.), романсы («Вечерний звон», «Прощай, мой табор»). В Челябинске и области работал режиссером и ведущим многих концертных и праздничных программ.