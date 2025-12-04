Патриарх челябинской политики Молчан сохранил свой пост

Молчану 69 лет. Он впервые был избран главой Октябрьского района в 1996 году. В 2005 году он не стал избираться на третий срок, и местные элиты попросили его выдвинуть кандидатуру в 2010 году. С того времени он еще трижды избирался главой района, а на губернаторских выборах 2004 года действующий глава региона Алексей Текслер включил его в свою сенаторскую тройку.