Патриарх челябинской политики Молчан сохранил свой пост

Михаил Молчан будет править Октябрьским округом больше 30 лет
Михаил Молчан продолжил 30-летнюю карьеру на посту главы Октябрьского округа (Челябинская область). Депутаты единогласно избрали его главой Октябрьского муниципального округа, которым он руководит с 1996 года.
«По итогам голосования из трех кандидатур народные избранники отдали предпочтение Михаилу Ивановичу Молчану. В торжественной обстановке, в присутствии депутатов и жителей он принес присягу и вступил в должность главы Октябрьского муниципального округа», — сообщили URA.RU в собрании.
Молчану 69 лет. Он впервые был избран главой Октябрьского района в 1996 году. В 2005 году он не стал избираться на третий срок, и местные элиты попросили его выдвинуть кандидатуру в 2010 году. С того времени он еще трижды избирался главой района, а на губернаторских выборах 2004 года действующий глава региона Алексей Текслер включил его в свою сенаторскую тройку.
