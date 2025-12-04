Логотип РИА URA.RU
Патриарх челябинской политики Молчан сохранил свой пост

Михаил Молчан вновь избран главой Октябрьского округа Челябинской области
04 декабря 2025 в 18:08
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Михаил Молчан продолжил 30-летнюю карьеру на посту главы Октябрьского округа (Челябинская область). Депутаты единогласно избрали его главой Октябрьского муниципального округа, которым он руководит с 1996 года.

«По итогам голосования из трех кандидатур народные избранники отдали предпочтение Михаилу Ивановичу Молчану. В торжественной обстановке, в присутствии депутатов и жителей он принес присягу и вступил в должность главы Октябрьского муниципального округа», — сообщили URA.RU в собрании.

Молчану 69 лет. Он впервые был избран главой Октябрьского района в 1996 году. В 2005 году он не стал избираться на третий срок, и местные элиты попросили его выдвинуть кандидатуру в 2010 году. С того времени он еще трижды избирался главой района, а на губернаторских выборах 2004 года действующий глава региона Алексей Текслер включил его в свою сенаторскую тройку.

