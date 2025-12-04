На реконструкцию котельной в Кыштыме направят 286,7 млн из бюджета региона

Депутат Артемий Галицын держит вопрос с ремонтом на личном контроле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На реконструкцию инженерных сетей котельной в Кыштыме из бюджета Челябинской области в 2026 году направят 286,7 млн рублей в качестве софинансирования. Поправки обсудили в комитете по строительной политике и ЖКХ заксобрания, рассказал URA.RU депутат Артемий Галицын. Окончательный бюджет Челябинской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов депутаты приняли сегодня.

«Одна из ключевых поправок, которую обсудили в комитете по строительной политике и ЖКХ, касается реконструкции инженерных сетей по адресу Ленина, 44а в Кыштыме. Из областного бюджета заложено 286,7 млн рублей в качестве софинансирования. Проект реализуется в рамках концессии с привлечением средств фонда и области», — сообщил URA.RU Галицын.

Затянувшийся срок ремонта котельной беспокоит местных жителей. Но на проведение работ уже получено положительное заключение экспертизы. Сейчас вносятся изменения в концессионное соглашение, пояснил Галицын.

Работы проводит компания АО «Челябкоммунэнерго». Реконструкцию планируется завершить в 2026 году. Депутат Артемий Галицын вместе с главой Кыштыма Алексеем Заикиным держит вопрос и ход работ на контроле.