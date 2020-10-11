За пять месяцев цены на КТ в одной из пермских клиник выросли на полторы тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Стоимость услуги «компьютерная томография» (КТ) в одной из пермских клиник выросла на полторы тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщил один из жителей краевой столицы, пожелавший остаться анонимом. Он отметил, что направил обращение в местное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«9 октября я записался на компьютерную томографию легких в ночь с 12 на 13 октября (13.10 в 01:00). Ранее я уже делал подобное исследование в данной клинике (27.05.2020) и полагал, что цена на него осталась прежней — около 2500 рублей. Но консультант сообщила, что сейчас цена на исследование увеличена до 4000 рублей», — отмечено в обращении пермяка. По его словам, решение о повышении стоимости услуги приняло руководство клиники «пару дней назад». Житель Перми не исключил, что «цена увеличена в связи с повышенным спросом на данное исследование в период пандемии».

В пермском управлении ФАС URA.RU подтвердили, что жалоба поступила. Ведомство намерено начать проверку, собрать информацию по всем медицинским организациям. «Сначала надо понять, сколько клиник в Перми делают КТ. Такая услуга есть не у всех, поскольку это дорогостоящее оборудование. После проанализируем цены в динамике с начала года и посмотрим, есть ли признаки злоупотребления доминирующим положением или признаки картеля», — сообщил URA.RU глава УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин. Он отметил, что максимум такая проверка может длиться три месяца.