Челябинскому экс-губернатору Дубровскому грозит новый суд

Борис Дубровский и антимонопольщики продолжают выяснять отношения в судах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Челябинское управление ФАС в суде будет добивается для экс-губернатора региона Бориса Дубровского штрафа по делу о мусорном сговоре. Об этом сообщили URA.RU в Центральном районном суде Челябинска.

«Материалы поступили в суд. Сейчас они переданы судье, дата рассмотрения пока не назначена», — сказали агентству в суде.

Как рассказали в управлении антимонопольной службы, дело было заведено по ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию). «Данная статья предусматривает штраф в 20 тысяч рублей», — пояснила URA.RU пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк. Представители экс-губернатора от контактов со СМИ отказываются.

В январе 2019 года региональное управление Федеральной антимонопольной службы обвинило тогда еще губернатора Дубровского в картельном сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО». На площадку предприятия вывозили мусор из Челябинска после закрытия свалки в областном центре. Под обвинение попали правительство и минэкологии региона. Материалы УФАС были переданы в правоохранительные органы, это произошло за полтора месяца до отставки Дубровского. Теперь экс-глава региона и антимонопольщики судятся в рамках как гражданского, так и административного производства.