11 октября 2020
10 октября 2020

В Тюменской области ужесточили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Орджоникидзевскому району. Екатеринбург, спортсмен, спорт, калининец, тренировка, скоростная лыжероллерная трасса
Маленьким спортсменам запрещено выезжать на соревнования за пределы Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Детским спортивным командам Тюменской области временно запрещено выезжать на соревнования за пределы региона из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в тюменском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Выезд детских спортивных команд на соревнования за пределы Тюменской области приостановлен для предупреждения случаев заражения COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области», — сообщает оперштаб.

Выезжать на спортивные соревнования в другие регионы России и за границу разрешено юниорам, молодежным и взрослым командам, а также спортсменам, входящим в составы российских сборных. Тюменцев могут сопровождать спортивные специалисты.

Ранее оперштаб на месяц продлил режим повышенной готовности в Тюменской области из-за угрозы распространения коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в регионе на 100 тыс. населения приходится 707,5 случаев заболевания. Суточный темп прироста составил 1,2 — это выше, чем в среднем по России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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