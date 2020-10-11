В Тюменской области ужесточили карантин

Маленьким спортсменам запрещено выезжать на соревнования за пределы Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детским спортивным командам Тюменской области временно запрещено выезжать на соревнования за пределы региона из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в тюменском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Выезд детских спортивных команд на соревнования за пределы Тюменской области приостановлен для предупреждения случаев заражения COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области», — сообщает оперштаб.

Выезжать на спортивные соревнования в другие регионы России и за границу разрешено юниорам, молодежным и взрослым командам, а также спортсменам, входящим в составы российских сборных. Тюменцев могут сопровождать спортивные специалисты.

Ранее оперштаб на месяц продлил режим повышенной готовности в Тюменской области из-за угрозы распространения коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в регионе на 100 тыс. населения приходится 707,5 случаев заболевания. Суточный темп прироста составил 1,2 — это выше, чем в среднем по России.