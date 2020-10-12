В Совфеде оценили предложение ввести налог на бездетность

Идея ввести налог на бездетность противоречит основам Конституции. Об этом журналистам заявил первый зампред комитета Валерий Рязанский.
«Это нежизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека. А если человек не может иметь детей в силу физиологических причин, нужно собирать справки в налоговую инспекцию?» — цитирует сенатора РБК.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко добавила, что инициатива не приведет к улучшению демографической ситуации. «Что для семьи важно, причем как для той, в которой уже есть дети, так и для той, в которой их пока нет? Стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И в вопросе улучшения демографической ситуации „налог на бездетность“ не будет эффективной мерой», — отметила Святенко.
С соответствующим предложением выступили члены общероссийской общественной организации «Совет матерей». Они предлагали взимать с россиян 500 рублей ежемесячно. При этом люди с заболеваниями, не позволяющими заводить ребенка, освобождаются от выплат.
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