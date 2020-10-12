В России хотят ввести налог на бездетность

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Разное. Курган, детская коляска
Татьяна Буцкая предлагает обложить налогом бездетных россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Члены общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей. Об этом сообщила председатель правления организации Татьяна Буцкая.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», — рассказала Буцкая в эфире радио «Говорит Москва». Предполагается, что налог будет составлять 500 рублей в месяц.

Платить придется людям репродуктивного возраста, которые отказываются заводить детей. При этом налог коснется и мужчин, и женщин. Буцкая предлагает освободить от выплат только тех, кто по состоянию здоровья не может иметь детей.

В организации «Совет матерей» считают, что это решение поможет решить проблему с демографией в России. Кроме этого, новый налог станет выгоден для бюджета страны.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что индексация материнского капитала поможет в укреплении института семьи, передает RT. Также это нововведение будет стимулировать рождаемость в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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