Изнасилованная тюменская порнозвезда выступит на Первом канале

Лола Тейлор страдает из-за проблем в личной жизни Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева), которая в конце сентября подверглась групповому изнасилованию в Геленджике, собирается принять участие в программе «Давай, поженимся!». Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. Тейлор уточнила, что мечтает встретить там мужчину своей мечты, который оградил бы ее от подобных ситуаций.

«Я не знаю, что я делаю не так. Не могу понять, почему меня преследуют такие люди и ситуации. Я — идеальная, но своего мужчину найти не могу. Недавно отправила заявку на программу „Давай, поженимся!“. Надеюсь, что там смогу себе кого-нибудь подобрать. Если понравятся все три претендента на мое сердце — готова забрать всех», — пояснила Тейлор в беседе с агентством.

Она добавила, что не раз пробовала знакомиться с мужчинами в кафе, барах и ресторанах, но они относились к ней слишком легкомысленно. Тейлор добавила, что из-за проблем в личной жизни у нее началась депрессия.

Ранее агентство писало о том, что Тейлор и ее подруга Эмили были избиты и изнасилованы тремя мужчинами в Геленджике. По ее словам, преступление произошло в ночь с 29 на 30 сентября во время отдыха на яхте.

Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме (Тюменская область). До того, как построить карьеру в порноиндустрии, она работала библиотекарем в Екатеринбурге.