12 октября 2020

Блогер-миллионник Надин Серовских заставила подписчиков плакать. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер призналась, что ненавидит себя за роль в этой сцене Фото: Instagram/nadin_serovski

Блогер с миллионной аудиторией Надин Серовских представила в Instagam свой первый социальный ролик о том, как важно беречь своих родных. В главной роли снялся ее родной дедушка.

«Этим видео я открываю новую сильную ступень своего блога — это мое первое социальное видео и в главной роли мой родной, уже хорошо знакомый, любимый дед», — написала Серовских. Она отметила, что в реальной жизни у них очень теплые отношения с дедушкой.

Пользователи в комментариях признались, что они тронуты до глубины души. «Надя, до слез довели. Сижу рыдаю», — написала одна из подписчиц.

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Пусть сегодня вышки сотовых связей оборвутся от звонков сильней, чем в Новый год! Почему? Досмотрите — сердце подскажет???? Этим видео я открываю новую сильную ступень своего блога — это мое первое социальное видео и в главной роли мой родной, уже хорошо вам знакомый, любимый дед!???? Я ненавижу себя за роль в этой сцене! Я не позволяю себе так говорить и относиться к дедуле, но ведь доля правды здесь есть, уверенна, для каждого...порой мы слишком заняты устройством своей жизни, чтобы уделить минутку самым близким и родным, тем, кто нас воспитал! А им так мало нужно для счастья...???? Просто позвони. ? Я реально тааак переживаю выкладывать...редко прошу последнее время, но тут поддержите, как можете, как вы умеете: лайк, комментарий, репост, сохранение?? Обнимаю за любое действие!!! Он даже вопросов не задавал: —«дед, снимешься в ролике со мной?» —«Когда?» Ещё раз доказал, что он лучший на свете! Наши роли не игра, когда у деда задрожал голос, перед ним реально сидела та Надя 7 лет, которую он так любил, любит и всегда будет любить! Как и я его!!!!?????? Что чувствуешь внутри? ? ? #дедушка #внучка #больно #родственники #семья

Публикация от Nadin Serovski (@nadin_serovski)

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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