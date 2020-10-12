Блогер призналась, что ненавидит себя за роль в этой сцене Фото: Instagram/nadin_serovski
Блогер с миллионной аудиторией Надин Серовских представила в Instagam свой первый социальный ролик о том, как важно беречь своих родных. В главной роли снялся ее родной дедушка.
«Этим видео я открываю новую сильную ступень своего блога — это мое первое социальное видео и в главной роли мой родной, уже хорошо знакомый, любимый дед», — написала Серовских. Она отметила, что в реальной жизни у них очень теплые отношения с дедушкой.
Пользователи в комментариях признались, что они тронуты до глубины души. «Надя, до слез довели. Сижу рыдаю», — написала одна из подписчиц.