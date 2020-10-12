Синоптики рассказали, когда в Челябинске пойдет снег

В Челябинской области прогнозируют снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области потепление сменится заморозками и снегом. Теплая осенняя погода в регионе сохранится до выходных.

«С 13 по 17 октября в регионе дневные температуры поднимутся до 12-15 градусов тепла, в Челябинске ожидается до 14-16 градусов выше нуля. В ближайшие дни челябинцев ждет солнечная погода, лишь к концу недели возможны дожди. Уже в начале следующей недели возможен снег», — следует из прогноза синоптиков на сайте «Гисметео».

Как уточнила главный синоптик Челябинской области Наталья Ячменева, в регионе переход с осени на зиму в среднем происходит 25 октября. Примерно к этой дате среднесуточные температуры переходят через 0 градусов по Цельсию.

«Четких климатических дат перехода на зимнее время нет. К примеру, в 2004 году с 12 по 14 октября в Челябинске уже была метель, а в 2008 году переход состоялся лишь 11 декабря. Устойчивый снежный покров в среднем образуется к 13 ноября, то есть через месяц, но в 2014 году снег лежал на месяц раньше нормы — 17 октября», — пояснила URA.RU Ячменева.

Синоптики предупреждают, что уже в ближайшие выходные ночные температуры будут колебаться около нуля градусов. Снегопад предварительно прогнозируют на утро 19 октября.