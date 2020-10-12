Несколько боевиков убиты при перестрелке в Грозном (архивное фото)
Двух боевиков ликвидировали в столице Чеченской Республики Грозном. В ходе перестрелки погибли два росгвардейца и полицейский.
«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков», — сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. Перестрелка продолжается до сих пор.
В Октябрьском районе города введен режим контртеррористической операции. Есть угроза совершения терактов, которые могут сильно навредить гражданам и государству. Оперативники делают все, чтобы их пресечь.
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