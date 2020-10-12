12 октября 2020

В Грозном перестрелка с боевиками. Есть убитые с обеих сторон

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Несколько боевиков убиты при перестрелке в Грозном (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двух боевиков ликвидировали в столице Чеченской Республики Грозном. В ходе перестрелки погибли два росгвардейца и полицейский.

«По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков», — сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. Перестрелка продолжается до сих пор.

В Октябрьском районе города введен режим контртеррористической операции. Есть угроза совершения терактов, которые могут сильно навредить гражданам и государству. Оперативники делают все, чтобы их пресечь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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