Челябинцам рассылают фальшивые письма от имени Текслера

Мошенники пишут письма с электронных адресов, к которым власти не имеют отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители предприятий и фирм Челябинской области стали получать письма, подписанные губернатором Алексеем Текслером, в котором бизнесменов просят перечислить деньги на реализацию социальных инициатив. В пресс-службе Текслера URA.RU заявили, что такие письма являются фальшивками.

«Такие письма от имени губернатора не посылались, — сообщили в пресс-службе. — Решается вопрос об обращении в правоохранительные органы». Цели, на которые указывают авторы письма, самые разные.

О мошенниках также предупредила первый вице-губернатор Ирина Гехт на своей странице в Instagram. «Уже известны случаи, что люди откликались и переводили средства на счета недобросовестных граждан. Мне в руки попало письмо, подписанное якобы губернатором региона Алексеем Текслером, с просьбой перечислить 300 тысяч на обустройство квартир для детей-сирот, — написала Гехт. — Это фальшивка! Все программы финансируются из федерального и областного бюджетов!».

Гехт призвала всех перепроверять корреспонденцию и не попадаться на уловки мошенников. Следует обращать внимание на адреса электронной почты. «Члены правительства в официальных документах указывают почту исполнительного органа власти», — пишет Гехт.