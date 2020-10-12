Свердловские буддисты будут посещать святыни по особому графику

Буддисты и металлурги искали компромисс несколько лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК, предприятие холдинга «ЕВРАЗ») и буддийская организация «Путь Будды» согласовали график посещения сооружений «Шедруб Линг» на горе Качканар во время взрывных работ. Соглашение было подписано свердловским вице-губернатором Сергеем Бидонько и представителями сторон, сообщили в областном департаменте информполитики.

«Мы считаем, что это не спор общины и комбината, а вопрос развития территории и обеспечения рабочих мест, что выполняет ГОК, и сохранения культурного, исторического и туристического наследия, о которых заботится буддийская религиозная организация», — отметил Бидонько.

Исполнительный директор Качканарского ГОКа Александр Принев уточнил, что предприятие начинает разрабатывать месторождение и «ЕВРАЗу» важна безопасность тех, кто будут посещать близлежащие территории, в том числе и сооружения на горе Качканар. «Поэтому подписанное дополнительное соглашение позволит выстроить систему контроля нахождения людей в зоне ведения работ», — подчеркнул он.

Буддисты и металлурги искали компромисс несколько лет. Представители «ЕВРАЗа» осваивают участки в районе горы Качканар, при этом буддисты с горы уходить отказывались. По согласованному графику, представители общины в 2020 году смогут посещать сооружения дважды в неделю и в дни буддийских праздников. Святыни смогут посещать также организованные группы туристов и паломников.