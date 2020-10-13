Закрытые встречи по пермским кандидатам в Госдуму прошли в Москве

В одном из избирательных округов ждут неожиданный вариант развития событий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Москве прошли закрытые консультации по кандидатам в Госдуму от Пермского края. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник.

«Консультации прошли на этой неделе. Постепенно становится понятно, как пройдет кампания. Так, высока вероятность, что в выборах примет участие [действующий депутат Госдумы Игорь] Сапко. Высокие шансы у [Дмитрия] Скриванова, но за его работой внимательно наблюдают», — отметил собеседник агентства.

Еще один собеседник URA.RU из политической среды сообщил, что пока «никаких графиков встреч нет». Источник не подтвердил, что консультации по кандидатам в нижнюю палату парламента проходят, но и не опроверг эту информацию. «Встреча вполне могла состояться, стороны могли обсудить сразу несколько вопросов, в том числе и этот», — отметил он.

Собеседники URA.RU обратили внимание, что наиболее конфликтными могут стать выборы по 59-му избирательному округу. «Есть и неожиданный вариант развития событий в этом округе: территорию могут „сдать“ ЛДПР, которая исторически активна и сильна в ней. Округ может стать предметом торга на региональном и федеральном уровнях», — сообщил собеседник. Он также отметил, что велись переговоры по участию в выборах по этому округу действующего главы Перми Дмитрия Самойлова, но уточнять детали не стал.

Дмитрий Скриванов и Игорь Сапко в разговоре с корреспондентом URA.RU отметили, что пока комментировать по теме нечего. Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Перми не удалось. Выборы в Госдуму пройдут осенью 2021 года. Однако есть мнение, что голосование могут перенести на весну того же года.