У досрочных выборов в Госдуму появился новый противник

Во власти продолжается поиск наилучшей даты для выборов в Госдуму 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Противники досрочных выборов в Госдуму выигрывают у сторонников: социологи фиксируют, что россияне против переноса голосования с осени 2021 года на более ранний срок, рассказали URA.RU источники. В последние годы Кремль внимательно относится к результатам измерений, и эти настроения могут стать решающими в сохранении статус-кво. Но в борьбу могут вмешаться парламентские партии, для которых перенос выборов — шанс сохранить позиции в Госдуме.

По данным источника URA.RU, последние данные федеральных соцопросов фиксируют неприятие россиянами досрочных выборов в Госдуму. По действующему законодательству, срок полномочий парламента истекает осенью 2021 года, но в связи с масштабными изменениями в Конституцию обсуждаются варианты досрочных выборов. Выступая в парламенте весной, президент России Владимир Путин назвал эти идеи неактуальными, но после общероссийского голосования по поправкам, обсуждение продолжилось. Социологи фиксируют, что россияне считают досрочные выборы пустой тратой средств и сил в то время, когда власти надо заниматься куда более важным делом — кризисом.

Организаторы досрочного голосования могут столкнуться с негативной реакцией россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце 2020 года ожидалось, что на выборы в Госдуму 2021 года будет потрачено из бюджета 12,5 млрд рублей. О заложенных в бюджете средствах сообщал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Для сравнения, парламентские выборы 2016 года обошлись государству в 10,3 млрд рублей. А президентские выборы 2018 года — в 14,26 млрд рублей.

Глава «Левада-Центра» Лев Гудков в разговоре с URA.RU подтвердил, что организация досрочных выборов станет раздражающим фактором для населения. «К таким маневрам и манипуляциям может прицепиться общее недовольство граждан сегодняшним положением дел: падение доходов, отсутствие надежд и перспектив. Люди понимают, что сегодняшняя ситуация надолго. Это вызывает тревогу, страх и раздражение у разных групп. И всякого рода маневры и интриги будут вызывать дополнительное раздражение», — объяснил Гудков.

На данный момент, в политической среде обсуждаются две даты для возможного досрочного голосования.

Первая — декабрь 2020 года

Срочность проведения кампании видится, как продолжение конституционной реформы. «Перераспределение полномочий между ключевыми ведомствами ведет к появлению новых центров силы. Не факт, что во главе их Путин видит тех же людей, что есть сейчас. Это касается и Госдумы. Исходя из этой логики, чтобы все запустилось, скорее нужен новый состав депутатов, и новое руководство парламента», — объяснил источник URA.RU.

Вторая — весна 2021 года

В случае проведения досрочных выборов в декабре — это будет уже третье голосование в 2020 году (летом было голосование по поправкам в Конституцию, осенью — Единый день голосования), что является перебором.

Геннадий Зюганов выступил с критикой малых партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Россияне не любят частить, и так было голосование в июле, а еще будут в сентябре выборы в регионах. Если у избирателей не будет стимула, и им не объяснят правильно важность выборов, то желание идти туда вряд ли появится», — подтвердил в разговоре с URA.RU директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

О необходимости переноса Единого дня голосования 2021 года с осени на другое время 16 июля говорила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, объясняя, что осень худшее время для выборов. 23 июля с ней не согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Какой бы мы день не назначили, он все равно не устроит всех».

При этом вариант досрочных выборов в Госдуму активно поддерживают парламентские партии, сообщил источник.

Для «Единой России» перенос голосования на ранний срок — возможность недопустить коалицию непарламентской оппозиции. «Чем раньше выборы, тем меньше у оппозиции возможностей договориться, согласовать общих кандидатов и продвигать их», — полагает политолог Алексей Макаркин. А КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию» защитятся от многочисленных новых малых партий, которые в 2020 году участвуют в региональных выборах, чтобы облегчить себе регистрацию в 2021-м и откусить электорат оппозиционной «тройки». «В обществе высок спрос на новые лица, в том числе, на новые партии. Но им нужно время на раскрутку», — сказал агентству политолог Антон Орлов.

Факт неравнодушного отношения к малым партиям 22 июля лично подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время заседания Госдумы: «Давайте встретимся с президентом [Владимиром Путиным] и обсудим, почему у него администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны?» Но публично идею досрочных выборов Зюганов не поддерживал — в марте он объяснял, что надо сначала разобраться с экономическими проблемами и коронавирусом.

Окончательного решения по досрочному голосованию в Госдуму ждет огромный политический рынок, отмечают наблюдатели. Ведь в случае переноса изменения могут коснуться и выборов в регионах — это будет масштабная кампания по смене элиты. Только на Большом Урале в четырех из семи субъектов на 2021 год запланированы выборы депутатов заксобраний: в Свердловской, Тюменской областях, ХМАО и Пермском крае. А всего областных депутатов будут избирать в 11 территориях страны, а еще в 20 пройдут губернаторские кампании.