В Тюменской области ухудшается ситуация с коронавирусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области выявили еще 130 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее заболевание подтвердилось у 128 жителей региона.

«Тюменская область — 130 [случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки]», — говорится в сообщении Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19. Федеральный оперштаб уточнил, что в России за сутки подтверждено 244 смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». В том числе, скончался один тюменец.

Общее число ковидных больных за время пандемии в Тюменской области достигло 10 875 человек. На фоне роста показателей заболеваемости в регионе ужесточили ограничения. Так, накануне режим повышенной готовности был продлен на месяц, до 11 ноября. Кроме того, введен запрет на выезд детских команд на спортивные соревнования в другие субъекты страны и за границу. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал сложившуюся ситуацию очень напряженной.