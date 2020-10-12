12 октября 2020
11 октября 2020

Вторая волна коронавируса движется на Тюмень. Еще один человек скончался

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина по коронавирусу. Тюмень , пешеход, человек в маске
В Тюменской области ухудшается ситуация с коронавирусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области выявили еще 130 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее заболевание подтвердилось у 128 жителей региона.

«Тюменская область — 130 [случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки]», — говорится в сообщении Информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19. Федеральный оперштаб уточнил, что в России за сутки подтверждено 244 смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». В том числе, скончался один тюменец.

Общее число ковидных больных за время пандемии в Тюменской области достигло 10 875 человек. На фоне роста показателей заболеваемости в регионе ужесточили ограничения. Так, накануне режим повышенной готовности был продлен на месяц, до 11 ноября. Кроме того, введен запрет на выезд детских команд на спортивные соревнования в другие субъекты страны и за границу. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал сложившуюся ситуацию очень напряженной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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