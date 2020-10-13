За прошедшие сутки в России зафиксировано 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции, что является очередным рекордом по количеству новых заболевших. Предыдущие рекордные данные были зафиксированы 11 октября, когда за сутки заразились 13 634 человека. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 13 868 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв вируса увеличилось на 244 человека. Таким образом, за весь период эпидемии в России от инфекции скончались 22 966 человек. Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано за сутки 7 550 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 1 031 785.
Москва вновь оказалась на первом месте по среднесуточному количеству заразившихся — 4 618 человек. На втором месте Санкт-Петербург, где зафиксировано 557 новых случаев инфекции. Замыкает тройку Московская область с 420 заразившимися за последние сутки.
Среди регионов УрФО в лидерах Свердловская область с 208 новыми случаями. В ХМАО — 197 заразившихся, в ЯНАО — 158. В Тюменской области за сутки заразились 130 человек, в Пермском крае — 106, в Челябинской области — 89. В Курганской области зафиксировано 64 новых случая заболевания.
Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда начнется вторая волна коронавируса, сообщают «Дни.Ру». По информации ведомства, риск возникновения новых волн остается до тех пор, пока у граждан не сформируется коллективный иммунитет. Осенний же пик заболеваемости наступит уже в ноябре, считает врач Ольга Лебединская. По ее словам, которые приводит «
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