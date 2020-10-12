Делом о прослушке политиков Екатеринбурга займется Генпрокуратура

Депутат Алексей Вихарев обратился в Генпрокуратуру Фото: Анна Майорова © URA.RU

К делу о слежке за политиками и бизнесменами Екатеринбурга подключился еще один силовой орган. Депутат гордумы Алексей Вихарев, которого местные СМИ назвали возможным заказчиком кампании, обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Об этом Вихарев сообщил по итогам заседания гордумы.

По словам депутата, он стал объектом «политической травли». «Многим я, как кость в горле. <…> [Мои недоброжелатели] со ссылкой на анонимные источники распространяют лживую информацию, которая порочит мои честь и достоинство. Я обязан на это отреагировать. <…> Мы обратились в Генпрокуратуру с жалобой — чтобы были приняты меры прокурорского реагирования», — сказал Вихарев.

Как писало URA.RU, начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев взял под контроль расследование уголовного дела в отношении группировки, организовавшей слежку за спикером гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным, советником губернатора Анатолием Шараповым (курирует думу) и вице-мэром Ильей Захаровым. Арестованы как минимум девять человек, которые в последние месяцы следили за передвижениями Володина, Шарапова, Захарова и других заметных горожан, а также имели на руках детализацию их телефонных переговоров. Злоумышленники, как считает следствие, планировали шантаж и нападения.