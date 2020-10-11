Алексей Зиновьев контролирует расследование дела о массовых слежках за чиновниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев взял под контроль расследование уголовного дела в отношении группировки, организовавшей слежку за спикером гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным, советником губернатора Анатолием Шараповым (курирует думу) и вице-мэром Ильей Захаровым. Как сообщает источник URA.RU, Зиновьев «создал рабочую группу» по выяснению обстоятельств дела.

Кто именно входит в ее состав, на момент публикации выяснить не удалось. «Сотрудники ФСБ координируют свои действия с полпредством [президента РФ в УрФО]. Ситуацию контролирует лично Зиновьев», — поделился инсайдер. Представитель УФСБ по Свердловской области был недоступен для комментария.

Всего к 12 октября задержаны девять человек, отмечает источник. Сейчас они под арестом. Силовики установили, что в течение последних месяцев подозреваемые следили за передвижениями Володина, Шарапова и Захарова (в том числе при помощи дронов), а также имели на руках детализацию их телефонных переговоров. Впоследствии они, как предполагается, планировали шантажировать муниципальных служащих. По информации URA.RU, управление Следственного комитета по Кировского району Екатеринбурга расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Представители свердловского управления СКР пока не комментируют ситуацию.

Собеседник агентства уточнил, что, помимо вымогательств, группировка могла готовить нападения. «Они регулярно тренировались на пейнтбольном полигоне, отрабатывали силовые атаки», — объяснил он. По неподтвержденной информации, о массовых слежках свердловские силовики узнали от «московских коллег, поскольку работа группы велась через столицу». «В частности, разрешения на распечатки были получены ими через местный суд по поддельному запросу из МВД Москвы», — рассказал собеседник агентства.

Получить комментарии Володина и Захарова на момент публикации не удалось. В разговоре с URA.RU Анатолий Шарапов предложил дождаться окончания расследования дела. «[Но] в этой истории фигурируют не только Захаров, Шарапов и Володин», — заявил инсайдер в силовой среде.