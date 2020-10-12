Семья тюменцев держала иностранца в кладовке ради выкупа

Вымогатели требовали 2 миллиона рублей с продавца сухофруктов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор отцу и двум его сыновьям, которые в ноябре прошлого года лишили человека свободы из-за жажды наживы. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«Суд назначил отцу семейства 9 лет, а его сыновьям по 8 лет заключения, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве. Жертвой преступников стал знакомый им таджикистанец.

19-летний парень занимался продажей орехов и сухофруктов на улице, вблизи областной клинической больницы №2. Злоумышленники придумали план: они предложили выкупить у молодого человека весь его товар. Сделка должна была состояться в одном их частных домов на улице Бастрыгина. Когда продавец приехал по адресу, его связали и закрыли в кладовой. Пять дней парня периодически били и угрожали ему убийством, требуя выкуп за освобождение. Причем изначально преступники хотели 2 млн рублей, но затем снизили свои аппетиты до 500 тысяч рублей.

В итоге молодому человеку удалось сбежать: он выпрыгнул в окно, добрался до ближайшего многоквартирного дома и попросил о помощи. Вскоре после этого вымогателей задержали. По решению суда они не только лишились свободы, но и должны выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей за моральный вред.