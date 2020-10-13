УГМК продает пенсионный актив крупному финансовому концерну

Акции негосударственного пенсионного фонда «УГМК-Перспектива» (акционеры — совладельцы УГМК) в ближайшее время выкупит концерн «Россиум». Об этом сообщили в пресс-службе будущего владельца.
«АО НПФ „УГМК-Перспектива“, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, планирует войти в состав финансового блока концерна. Для клиентов АО НПФ „УГМК-Перспектива“ это даст синергетический эффект и дальнейшее совершенствование программ пенсионного обеспечения», — говорится в сообщении.
Гендиректор УГМК Андрей Козицын уточнил, что сотрудничество с концерном является логичным шагом в развитии партнерства. «Мы являемся экспертами в горно-металлургической промышленности, специализация концерна — финансовые услуги. Каждая из сторон является профессионалом в своем деле», — отметил он.
Цена еще не закрытой сделки — около миллиарда рублей, сообщают источники «
«Россиум» и УГМК начали сотрудничество в 2019 году, когда Московский кредитный банк (мажоритарный акционер — «Россиум») начал кредитовать УГМК. В декабре банк открыл для холдинга первый кредитный лимит на 10 млрд рублей.
«УГМК — Перспектива» создан в 2001 году. Акционерами фонда «выступают совладельцы УГМК Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов. Представители негосударственного пенсионного фонда действуют в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Тюмени, Челябинске, Шадринске.
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