УГМК продает пенсионный актив крупному финансовому концерну

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Кузбасс. Угольные разрезы. Бачатский, угмк
Цена еще не закрытой сделки — около миллиарда рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Акции негосударственного пенсионного фонда «УГМК-Перспектива» (акционеры — совладельцы УГМК) в ближайшее время выкупит концерн «Россиум». Об этом сообщили в пресс-службе будущего владельца.

«АО НПФ „УГМК-Перспектива“, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, планирует войти в состав финансового блока концерна. Для клиентов АО НПФ „УГМК-Перспектива“ это даст синергетический эффект и дальнейшее совершенствование программ пенсионного обеспечения», — говорится в сообщении.

Гендиректор УГМК Андрей Козицын уточнил, что сотрудничество с концерном является логичным шагом в развитии партнерства. «Мы являемся экспертами в горно-металлургической промышленности, специализация концерна — финансовые услуги. Каждая из сторон является профессионалом в своем деле», — отметил он.

Цена еще не закрытой сделки — около миллиарда рублей, сообщают источники «Коммерсанта». На данный момент Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о получении предварительного согласия на покупку концерном «Россиум» 100% акций «УГМК-Перспектива».

«Россиум» и УГМК начали сотрудничество в 2019 году, когда Московский кредитный банк (мажоритарный акционер — «Россиум») начал кредитовать УГМК. В декабре банк открыл для холдинга первый кредитный лимит на 10 млрд рублей.

«УГМК — Перспектива» создан в 2001 году. Акционерами фонда «выступают совладельцы УГМК Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов. Представители негосударственного пенсионного фонда действуют в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Тюмени, Челябинске, Шадринске.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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