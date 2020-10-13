Материнский капитал в России могут отменить

Правительство не поддержало идею сделать программу материнского капитала бессрочной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о бессрочном продлении материнского капитала и его индексации. Однако правительство РФ не поддержало эту инициативу.

«Правительство не поддерживает представленный законопроект», — приводит РИА «Новости» отзыв правительства. Поводом для такого решения послужил сам законопроект, который не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения расходных обязательств. Уточняется, что это необходимо в соответствии с 83 статьей Бюджетного кодекса РФ.

Ранее Минтруд РФ сообщил об увеличении материнского капитала на 3,7% в 2021. При этом пенсионный фонд сделал более простым его получение для обучения детей, так как ПФР заключил более 300 соглашений с учебными заведениями.