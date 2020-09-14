Материнский капитал увеличат в России

Материнский капитал будет проиндексирован на 3,7% в 2021 году. Об этом сообщили в Минтруда РФ.
«В проекте бюджета ПФР предусмотрена индексация материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%», — приводит слова из сообщения пресс-службы ведомства RNS. Там подсчитали, что в следующем году размер маткапитала на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля. На эти цели будет выделено 443,3 млрд рублей.
Ранее в Минстрое РФ предложили тратить деньги из материнского капитала на улучшение жилищных условий без обращения в судебные органы. А ульяновский губернатор Сергей Морозов предложили ввести отцовский капитал для многодетных пап в дополнение к материнскому. Финансовый аналитик Максим Кривелевич рассказал URA.RU, что эта идея представляет опасность для экономики.
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