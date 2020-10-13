13 октября 2020

Украина допустила закупку российской вакцины от коронавируса

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Главное, чтобы Всемирная организация подтвердила её безопасность, заявил министр Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Украина может закупить вакцину от коронавируса у России, если она получит одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, Украина не имеет никаких подтверждений о безопасности российской вакцины, а также о том, что она прошла все стадии испытаний. «У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве охраны здоровья нет, — отметил Степанов в эфире телеканала NewsOne.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал дождаться настоящей и проверенной вакцины от коронавируса. Так он отреагировал на заявление украинского политика Виктора Медведчука, который привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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