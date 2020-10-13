13 октября 2020

Начальника ГИБДД Нижнего Тагила отпустили после допроса ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура, полковник, погоны прокурора
Обвинений полицейскому не предъявлено, завтра он вернется к работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов был отпущен ФСБ после допроса в качестве свидетеля. Об этом журналистам сообщил источник в силовом ведомстве.

«Руководитель ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов после допроса в ФСБ был отпущен в качестве свидетеля», — пишет издание «Между строк». Отмечается, что обвинений полицейскому не предъявлено, завтра он вернется к работе. Еще трое сотрудников остаются в статусе подозреваемых. После допроса их также отпустили домой.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ сегодня задержали Анатолия Чернова в собственном кабинете. Его и нескольких сотрудников автоинспекции подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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