ФСБ задержала начальника ГИБДД свердловского города

В УМВД Нижнего Тагила проходит проверка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники ФСБ сегодня днем задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова. Факт проведения оперативно-следственных действий URA.RU подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, «партнеры по силовому блоку» действительно нагрянули в нижнетагильскую полицию и увезли с собой Чернова. «Чтобы детально разобраться в случившемся, начальник нижнетагильского гарнизона полковник [Ибрагим] Абдулкадыров назначил проведение служебной проверки. Если данные сотрудники действительно преступили черту закона, уверяю, последуют самые жесткие меры реагирования. Как в отношении вышеназванных офицеров, так и в отношении их непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактическую работу. О чем я дополнительно проинформирую общественность», — заявил Горелых.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области прокомментировать ситуацию отказались. Тем не менее, источник URA.RU в силовых структурах сообщает, что полковник Чернов помог уклониться от ответственности за пьяное вождение сыну влиятельного тагильского чиновника: молодого человека задержали местные полицейские, но начальник отдела ГИБДД «замял» дело. По словам инсайдера, в биографии Чернова есть еще несколько эпизодов, которые попадают под действие части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).