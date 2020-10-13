13 октября 2020

США выдвинули России условия для продления СНВ-3

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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, космодром, запуск ракеты, наса, стартовая площадка, шатл, nasa, shuttle
Россия должна проявить «политическую волю», заявил Маршалл Биллингсли Фото: spacePD/pickupimage

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть продлен, если Россия сможет проявить «политическую волю». Об этом заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, американцы готовы продлить ДСНВ при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран. «Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», — отметил спецпредставитель президента США. Он добавил, что сделка в отношении России касается, в первую очередь, ограничений тактического ядерного оружия.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил ТАСС, что позиция США по вопросу заморозки ядерных арсеналов в России «всем давно известна», и для РФ подобное является неприемлемым. СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Еще в прошлом году президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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