В России рассказали об испытаниях третьей вакцины от коронавируса

В Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (Новосибирск) успешно испытали третью по счету российскую вакцину от коронавируса. По словам президента РАН Александра Сергеева, никаких серьезных побочных эффектов во время испытаний не выявлено.
«Пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — цитирует Сергеева РИА «Новости». По его словам, испытания вакцины начались неделю назад и в настоящее время специалисты центра ждут появления у испытуемых антител к вирусу.
Главное отличие новосибирской вакцины от других российских аналогов в том, что в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, специально обработанный таким образом, что у него нет инфекционных свойств. При этом препарат способен вызывать иммунный ответ.
Ранее профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил URA.RU, что иммунитет у тех, кто поставил вакцину от коронавируса, более устойчивый, чем у тех, кто переболел COVID. Это может быть связано с качеством и количеством вырабатываемых антител.
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