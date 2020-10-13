Иммунитет у тех, кто поставил вакцину от коронавируса, более устойчивый, чем у тех, кто переболел COVID. Это может быть связано с качеством и количеством вырабатываемых антител. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
«При вакцинации более мощный иммунный ответ. Больше, чем при естественной инфекции», — рассказал Аграновский. Он добавил, что при вакцинации может вырабатываться больше антител, чем у переболевших вирусом людей.
Аграновский подчеркнул, что коронавирус в настоящее время является «белым листом» для вирусологов. Поэтому достаточно сложно спрогнозировать работу иммунитета против инфекции в целом.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, когда российская вакцина от коронавируса выйдет в широкое применение. По его словам, которые приводит Nation News, препарат могут массово использовать уже в октябре.
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