Вакцинация, по мнению врача, может дать более мощный иммунный ответ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Иммунитет у тех, кто поставил вакцину от коронавируса, более устойчивый, чем у тех, кто переболел COVID. Это может быть связано с качеством и количеством вырабатываемых антител. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«При вакцинации более мощный иммунный ответ. Больше, чем при естественной инфекции», — рассказал Аграновский. Он добавил, что при вакцинации может вырабатываться больше антител, чем у переболевших вирусом людей.

Аграновский подчеркнул, что коронавирус в настоящее время является «белым листом» для вирусологов. Поэтому достаточно сложно спрогнозировать работу иммунитета против инфекции в целом.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, когда российская вакцина от коронавируса выйдет в широкое применение. По его словам, которые приводит Nation News, препарат могут массово использовать уже в октябре.