13 октября 2020

Более трети компаний в РФ не переведут сотрудников на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в ЭИСИ. Москва, офис, сити, коворкинг, менеджер
16% компаний никак не защитили сотрудников во время пандемии (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

37% российских компаний не собираются переводить своих сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса. Еще 30% не пока не приняли решение о переходе в онлайн, показал опрос сайта по поиску работы HH.ru.

«Больше трети российских компаний (37%) не планируют переводить своих сотрудников на удаленку, свидетельствуют данные опроса сервиса HH.ru. Еще 30% пока не решили, будут ли возвращать работников на дистанционный формат», — приводят данные опроса «Известия». При этом 16% работодателей не приняли никаких мер, чтобы обеспечить защиту офисным работникам.

Более того, по данным на 8 октября, 68% компаний вообще не имеют работников, которые трудились бы удаленно, уточняет сервис Superjob. В то же время Россия бьет рекорды заболеваемости коронавирусом уже несколько дней. 13 октября число новых больных за сутки достигло почти 14 тысяч человек. В этот же день только в Москве от коронавируса скончались 52 человека, пишет «Национальная служба новостей».

Минздрав РФ предупреждает, что пандемия находится только в середине своего развития. Об этом говорят последние исследования ученых, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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