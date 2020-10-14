Уралвагонзавод не нашел покупателей на 2021 год

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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, нижний тагил, увз, уралвагонзавод
Корпорация не заключила ни одного контракта на поставки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская корпорация «Уралвагонзавод» не заключила ни одного контракта на поставку вагонов на 2021 год. При этом предприятие не собирается останавливать производство.

«Крупнейший в России производитель вагонов — Уралвагонзавод — на текущий момент не смог найти заказчиков на них на следующий год», — сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в компании. Подтверждается это и данными с сайта Госзакупок. Одними из основных заказчиков УВЗ являлись СУЭК, «Федеральная грузовая компания» и «Первая грузовая компания». Однако на следующий год договоренностей по поставкам с ними нет.

Российские железные дороги, по информации издания, также не заинтересованы в поставках уральских вагонов. В настоящее время поставщиками РЖД являются АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение».

Ранее стало известно, что правительство России может реструктуризировать долги корпорации «Уралвагонзавод» по кредитам, взятым в ВТБ. У предприятия также есть многомиллиардные долги по контрактам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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