Российские власти помогут «Уралвагонзаводу» с долгами

«Уралвагонзавод» может отложить возврат кредита ВТБ под госгарантии до 2029 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России может реструктуризировать долги корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, Свердловская область) по кредитам, взятым в ВТБ. Об этом говорится в тексте законопроекта о федеральном бюджете на 2021—2023 годы, передает РБК.

Из документа известно, что в 2016 и 2017 годах УВЗ оформил кредитные соглашения с ВТБ под госгарантии. Срок возврата кредитов в проекте закона не уточняется, но в 2021 году правительство может продлить его до 31 декабря 2029 года одновременно с госгарантией. Такое решение было принято 4 сентября 2020 года на заседании правительственной комиссии по вопросам улучшения финансового положения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Сумма кредитов «Уралвагонзавода» не раскрывается, но в базе СПАРК указано, что в 2017 году УВЗ заложил в ВТБ права требования на 263 млн долларов (на данный момент — 20 млрд рублей), который указан в договоре, заключенном между УВЗ и «Рособоронэкспортом».

В начале 2020 года УВЗ покинул председатель совета директоров Игорь Холманских (экс-полпред президента в УрФО). По данным источников агентства, причиной могли стать многомиллиардные долги, закредитованность и масса судебных исков к предприятию. На данный момент УВЗ участвует в качестве ответчика в делах на сумму в пять миллиардов рублей.