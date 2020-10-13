В ХМАО резко ухудшится погода

В ХМАО в выходные выпадет снег, а температура ночью опустится ниже нуля. Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и Яндекс.Погода, вместе со снегом ожидаются ветра с порывами до 18 м/с.
«Средняя температура воздуха по округу составит 5-8 градусов тепла, но ближе к выходным резко опустится до 0 — минус 2 градусов. Давление умеренное, ветра переменных направлений, усиленные», — прогнозируют синоптики.
До конца этой недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от +2 до +8 градусов, в среду и пятницу осадки, на выходных небольшой снег. В Сургуте всю неделю осадки, температура +3 — +6 градусов, в воскресенье снег с порывами ветра до 17 м/с. В Нижневартовске +4 — +7 градусов, до конца недели переменные дожди, в воскресенье сильный снег и ветер с порывами до 18 м/с.
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