В Кургане в бандитских разборках пострадал росгвардеец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выходцы из ОПГ «Локомотив» (исключенные из группировки, так называемые «сайхановские») устроили разборки. Пострадал сотрудник Росгвардии, возбуждено уголовное дело. Информацию URA.RU передал источник знакомый с ситуацией.

По сведениям инсайдера, конфликт случился 27 сентября, когда росгвардеец находился в центре Кургана в своем автомобиле. После словесного конфликта со злоумышленниками силовик уехал. «Но бывших участников ОПГ „Локомотив“ это не устроило. Догнав автомобиль, разгромили его, избили росгвардейца, прострелили ему ногу из травматического пистолета», — говорит инсайдер. По его данным, в нападении принимали участие три человека.

В пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области URA.RU подтвердили инцидент. «Проводится проверка. Правонарушители задержаны на месте происшествия прибывшим нарядом вневедомственной охраны и переданы полиции. Сотрудник ведомства, находясь на выходном дне, несмотря на полученную легкую травму, оказал помощь коллегам в задержании подозреваемых в противоправных действиях. Сейчас он проходит лечение амбулаторно», — ответили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области агентству сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ч.2 ст. 115 УК РФ). «Конфликт случился на бытовой почве в микрорайоне Арбинка между двумя ранее не знакомыми мужчинами, в результате которого одному из них причинены травмы. Инициатор конфликта вину признает, в содеянном раскаивается», — уточнили в полиции.