Куйвашев сегодня предложит Захарову новую должность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев определился с кандидатом на должность руководителя Центра управления регионом в Свердловской области. Как стало известно URA.RU, на этот пост планируется назначить вице-мэра Екатеринбурга Илью Захарова. Вопрос трудоустройства чиновника будет решаться на его сегодняшней встрече с главой региона.

«Политический вице-губернатор Сергей Бидонько и глава департамента внутренней политики Антон Третьяков предлагали губернатору несколько кандидатур на пост главы ЦУРа. Захаров был в этом списке», — уточняет собеседник агентства в окружении главы региона. До утверждения в должности резюме претендента изучат специалисты автономной некоммерческой организации «Диалог», которая выступает оператором проектов ЦУР.

Илья Захаров не ответил на звонок URA.RU. По данным агентства, встреча губернатора и вице-мэра Екатеринбурга намечена на первую половину дня. В пользу назначения Захарова говорит его опыт работы на посту главы избирательной комиссии Екатеринбурга. «В то же время, нет полной уверенности в том, что он обладает необходимыми компетенциями в сфере информатизации», — намекают в окружении Евгения Куйвашева.

Илья Захаров в 2018 году, будучи главой горизбиркома, поддержал кандидатуру вице-губернатора Александра Высокинского, а не замглавы Екатеринбурга Алексея Кожемяко. В результате последний не смог претендовать на мост мэра Екатеринбурга. Тогда вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин публично назвал Захарова предателем. Захаров объяснил, что на его решение поддержать кандидатуру Высокинского повлиял разговор с губернатором Куйвашевым.

URA.RU сообщало, что из-за отсутствия руководителя Центра управления регионом Свердловская область вошла в число аутсайдеров по реализации президентского проекта. Центры управления регионом должны оперативно обрабатывать информацию о событиях, происходящих на их территории. Эту идею внедрили в Московской области в конце 2018 года.