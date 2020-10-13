13 октября 2020

Куйвашев выбрал ответственного за Центр управления регионом. Это плата за верность губернатору

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг, посвященный подготовке проведения опроса по месту строительства Собора Святой Екатерины. Екатеринбург, захаров илья, строительство храма, образец, собор святой екатерины, опросный лист, храм святой екатерины, общегородской опрос
Куйвашев сегодня предложит Захарову новую должность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев определился с кандидатом на должность руководителя Центра управления регионом в Свердловской области. Как стало известно URA.RU, на этот пост планируется назначить вице-мэра Екатеринбурга Илью Захарова. Вопрос трудоустройства чиновника будет решаться на его сегодняшней встрече с главой региона.

«Политический вице-губернатор Сергей Бидонько и глава департамента внутренней политики Антон Третьяков предлагали губернатору несколько кандидатур на пост главы ЦУРа. Захаров был в этом списке», — уточняет собеседник агентства в окружении главы региона. До утверждения в должности резюме претендента изучат специалисты автономной некоммерческой организации «Диалог», которая выступает оператором проектов ЦУР.

Илья Захаров не ответил на звонок URA.RU. По данным агентства, встреча губернатора и вице-мэра Екатеринбурга намечена на первую половину дня. В пользу назначения Захарова говорит его опыт работы на посту главы избирательной комиссии Екатеринбурга. «В то же время, нет полной уверенности в том, что он обладает необходимыми компетенциями в сфере информатизации», — намекают в окружении Евгения Куйвашева.

Илья Захаров в 2018 году, будучи главой горизбиркома, поддержал кандидатуру вице-губернатора Александра Высокинского, а не замглавы Екатеринбурга Алексея Кожемяко. В результате последний не смог претендовать на мост мэра Екатеринбурга. Тогда вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин публично назвал Захарова предателем. Захаров объяснил, что на его решение поддержать кандидатуру Высокинского повлиял разговор с губернатором Куйвашевым.

URA.RU сообщало, что из-за отсутствия руководителя Центра управления регионом Свердловская область вошла в число аутсайдеров по реализации президентского проекта. Центры управления регионом должны оперативно обрабатывать информацию о событиях, происходящих на их территории. Эту идею внедрили в Московской области в конце 2018 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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