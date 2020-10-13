Власти Екатеринбурга выбрали нового куратора Универсиады

Татьяна Иргалеева работала в ЦК «Урал» с 2012 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Куратором культурных программ Универсиады-2023 назначена экс-директор ЦК «Урал» Татьяна Иргалеева. Об этом на заседании гордумы Екатеринбурга сообщил начальник городского управления культуры Илья Марков. По словам Маркова, городские власти также решили, кто займет место Иргалеевой в ЦК «Урал».

«[Татьяна Иргалеева] осталась в нашей команде. Она будет возглавлять культурную программу Универсиады-2023. А [новый руководитель ЦК „Урал“] согласован главой [Кировского] района и главой Екатеринбурга [Александром Высокинским]», — сообщил Марков, не назвав имя нового директора «Урала».

ЦК «Урал» считается оплотом команды бывшего куратора культуры Екатеринбурга Татьяны Ярошевской (которая сейчас руководит МХАТ имени Горького в Москве). Иргалеева работала в учреждении с 2012 года, а осенью 2019-го, после перехода Маркова на работу в мэрию, она возглавила его. О ее уходе из ЦК «Урал» было объявлено в сентябре.