13 октября 2020

Власти Екатеринбурга выбрали нового куратора Универсиады

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Выездное заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Екатеринбург
Татьяна Иргалеева работала в ЦК «Урал» с 2012 года Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Куратором культурных программ Универсиады-2023 назначена экс-директор ЦК «Урал» Татьяна Иргалеева. Об этом на заседании гордумы Екатеринбурга сообщил начальник городского управления культуры Илья Марков. По словам Маркова, городские власти также решили, кто займет место Иргалеевой в ЦК «Урал».

«[Татьяна Иргалеева] осталась в нашей команде. Она будет возглавлять культурную программу Универсиады-2023. А [новый руководитель ЦК „Урал“] согласован главой [Кировского] района и главой Екатеринбурга [Александром Высокинским]», — сообщил Марков, не назвав имя нового директора «Урала».

ЦК «Урал» считается оплотом команды бывшего куратора культуры Екатеринбурга Татьяны Ярошевской (которая сейчас руководит МХАТ имени Горького в Москве). Иргалеева работала в учреждении с 2012 года, а осенью 2019-го, после перехода Маркова на работу в мэрию, она возглавила его. О ее уходе из ЦК «Урал» было объявлено в сентябре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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