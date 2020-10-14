Лавров предложил ввести российских миротворцев в Карабах

По словам Сергея Лаврова, в урегулировании карабахского конфликта должны участвовать российские миротворцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В урегулировании вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе должен участвовать российский миротворческий контингент и военные наблюдатели. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В Карабахе нужно развернуть миротворцев. Москва считает, что там должны быть российские наблюдатели, но последнее слово за сторонами конфликта», — цитирует Лаврова РИА «Новости».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, по информации агентства, не исключил участие в конфликте миротворцев. Однако этот вопрос должен решаться при согласии Еревана и Баку. Кроме того, Алиев настаивает на участии в дальнейших переговорах и турецкой стороны.