Лавров предложил ввести российских миротворцев в Карабах

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Всероссийский форум
По словам Сергея Лаврова, в урегулировании карабахского конфликта должны участвовать российские миротворцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В урегулировании вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе должен участвовать российский миротворческий контингент и военные наблюдатели. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В Карабахе нужно развернуть миротворцев. Москва считает, что там должны быть российские наблюдатели, но последнее слово за сторонами конфликта», — цитирует Лаврова РИА «Новости».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, по информации агентства, не исключил участие в конфликте миротворцев. Однако этот вопрос должен решаться при согласии Еревана и Баку. Кроме того, Алиев настаивает на участии в дальнейших переговорах и турецкой стороны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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