Лавров: Россия будет общаться с оппозицией других стран

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Всероссийский форум
Сергей Лавров подчеркнул, что у РФ нет препятствий для общения с другими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия будет общаться с представителями оппозиции других стран, кроме тех, кто призывает к насильственному свержению конституционного строя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас сейчас нет препятствий для общения с оппозицией», — цитирует Лаврова ТАСС. Глава МИД подчеркнул, что диалог не будет строиться с теми, кто призывает к свержению конституционного строя российских партнеров.

Ранее Сергей Лавров допустил участие в урегулировании военного конфликта в Нагорном Карабахе российских миротворцев. По его словам, решение по призыву миротворческих сил должны приниматься обеими сторонами конфликта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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