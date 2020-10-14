Лавров: Россия будет общаться с оппозицией других стран

Сергей Лавров подчеркнул, что у РФ нет препятствий для общения с другими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия будет общаться с представителями оппозиции других стран, кроме тех, кто призывает к насильственному свержению конституционного строя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас сейчас нет препятствий для общения с оппозицией», — цитирует Лаврова ТАСС. Глава МИД подчеркнул, что диалог не будет строиться с теми, кто призывает к свержению конституционного строя российских партнеров.

Ранее Сергей Лавров допустил участие в урегулировании военного конфликта в Нагорном Карабахе российских миротворцев. По его словам, решение по призыву миротворческих сил должны приниматься обеими сторонами конфликта.