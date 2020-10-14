Убийца приговорен к 13 годам колонии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Белоярского района ХМАО зарезал товарища за то, что тот тайком ел их общую еду. После он разрубил тело на части и сжег в печи дома, где они жили. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.

«Подсудимый, находясь в лесах ЯНАО, где в составе бригады прорубал технологическую просеку, в ходе ссоры с одним из коллег из-за того, что тот тайком съедал продукты питания, предназначенные для всех, нанес тому удар охотничьим ножом в область грудной клетки. Далее подсудимый топором разрубил тело убитого, перевез останки в дом, в котором проживали мужчины, где сжег их в печи», — сообщает пресс-служба.

Следствием установлено, что спустя несколько недель мужчина убил и своего работодателя. Он пришел в дом к начальнику, между ними возникла ссора, в итоге лесоруб выстрелил в живот хозяину дома. Приятель преступника, который так же работал у предпринимателя, помог спрятать улики: охотничье ружье и видеорегистратор. Также он пытался запутать следствие ложными показаниями.

Согласно приговору суда ХМАО, убийце назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его соучастнику — штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что подозреваемого в убийстве бизнесмена в ХМАО задержал спецотряд Росгвардии на самолете и снегоходах. Подозреваемый сам сообщил об убийстве, но попытался направить силовиков по ложному следу, рассказав, что нападение совершил бомж, скрывшийся в лесу.