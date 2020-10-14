Отец ребенка признал, что бил Юлию Фото: скрин программы На самом деле» на «Первом канале»

новость из сюжета Мать морила голодом новорожденную дочь в Карпинске

Муж Юли Зыковой из Карпинска, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь, накануне беременности изнасиловал жену, ранее он неоднократно ее избивал. Об этом рассказала мать Юлии Наталья Дарницына в эфире программы «На самом деле» на «Первом канале».

Наталья Дарницына рассказала, что в последнее время встречалась с дочерью редко и видела ее только на улице, поскольку операции перенесли ее муж и сын. По словам матери Юлии, родители не знали о беременности и родах, не смотря на то, что жили в одном городе с дочерью. Также она заявила, что в гости не ходили к ней и другие дети Юлии. Гости программы осудили родителей, за то что они не оказывали поддержку дочери, которая к тому же перенесла онкозаболевание.

В программе принял участие и муж Юлии, он заявил, что не знал о том, что маленькая Полина — его ребенок. По его словам, он видел Полину в августе, на тот момент тона выглядела «нормально». В ходе программы он признался, что избивал жену.

В студию также пригласили сына Юлии Матвея, благодаря которому новорожденная Полина осталась жива. Он рассказал, что кормил девочку смесью. Матвей рассказал, что девочка сильно похудела в последние 3-4 недели, потому что стала отказываться от еды.

Ранее URA.RU сообщало, что в шкафу в одной из квартир в Карпинске обнаружили шестимесячную девочку. Мать не хотела третьего ребенка и пыталась заморить малышку голодом. Ее обнаружила одна из подруг хозяйки квартиры. Девочку привезли на вертолете в Екатеринбург, ее состояние стабильное, она хорошо ест и начала играть. Полиция увезла мать ребенка, сейчас женщина проходит психиатрическую экспертизу.