Игорь Мороков посетил девочку в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мать морила голодом новорожденную дочь в Карпинске

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков посетил в больнице девочку Полину из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу. Мороков признался URA.RU, что с волнением шел в больницу, однако состояние девочки его обрадовало.

«Я посмотрел, это такая радость в душе. Глазенки осознанные, она реагирует. Впечатление хорошее, я думаю, все у нее будет хорошо», — оценил состояние ребенка омбудсмен. Он добавил, что врачи считают, что минимальный уход после рождения девочка все же получала. По словам Морокова, девочка хорошо ест. «При мне ее кормили, отобрали соску, она давай реветь», — рассказал он. Омбудсмен добавил, что Полина окружена вниманием врачей.

Игорь Мороков не стал рассказывать новости о матери ребенка, сославшись на тайну следствия. «Надо, чтобы установили истину, чтобы общественное мнение не влияло на ситуацию», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в шкафу в одной из квартир в Карпинске обнаружили шестимесячную девочку. Мать не хотела третьего ребенка и пыталась заморить малышку голодом. Ее обнаружила одна из подруг хозяйки квартиры. Девочку привезли на вертолете в Екатеринбург. Полиция увезла мать ребенка, сейчас женщина проходит психиатрическую экспертизу.