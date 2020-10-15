С новым лидером коммунисты пока не определились, но и от нынешнего уже устали Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава окружного комитета КПРФ Алексей Савинцев может лишиться своей должности. О недоверии его методам работы в муниципалитетах заявили коммунисты из Сургута и Нижневартовска. Свои претензии они высказали заведующему сектором организационной и партийной работы центрального комитета КПРФ Петру Дуде, который специально для этого прилетел в регион.

«В Сургуте состоялось заседание партийных ячеек КПРФ под председательством Дуды. Официальной целью мероприятия была проверка боеготовности регионального и местных отделений партии к предстоящим выборам в Госдуму и думу ХМАО в 2021-м году», — рассказал URA.RU один из лидеров коммунистов, присутствовавших на встрече.

По его же словам, неофициально Дуду интересовали как раз вопросы отношения Савинцева и региональных ячеек. «Общение проходило персонально с каждым отделением без присутствия Савинцева. Сам же он выглядел неважно», — поделился наблюдением источник URA.RU, добавив, нынешнего лидера обвинили в самоустранении от финансирования горкомов и большинства избирательных кампаний. «При этом в Мегионе без участия Савинцева мы создали самую большую коалицию коммунистов в думе, а в Советском, который Савинцев поддерживает, коалиция уменьшилась», — заключил коммунист.

В региональном отделении КПРФ лишь заявили, что Дуда приехал в регион «с плановым визитом по партийной работе». От дальнейших комментариев там воздержались.

Ранее URA.RU писало, что коммунисты обвинили Савинцева в провале на выборах в Советском. Там в думу прошли только четверо коммунистов из 14 кандидатов и сменился глава, которого считали лояльным КПРФ.