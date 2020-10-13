Педагог из ХМАО лишилась работы после выборов

Марина Дранко считает, что решение о ее увольнении было политизировано Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-заведующая детским садом «Умка» из Мегиона (ХМАО) Марина Дранко считает, что уволена из-за своей политической активности. Она помогала на прошедших выборах кандидатам от КПРФ. В результате коммунисты взяли пять мандатов, сформировав самую крупную в ХМАО коалицию «красных» в местной думе.

«Меня уволили, трудовую выдали. Официальная версия — окончание трудового контракта. А неофициальная — политика. Пять человек от КПРФ прошли в депутаты. [Мэр Мегиона Олег Дейнека] мне открыто сказал — иди и занимайся политикой», — рассказала URA.RU Дранко.

Марина Дранко работала в педагогике на разных должностях с середины 1980-х. В КПРФ она вступила в 2008 году, а уже в 2011-м возглавила коммунистов Мегиона. Заведующей детским садом «Умка» она стала в 2016 году, но политическую деятельность не прекратила. Источник URA.RU в партии говорит, что небывалый успех коммунистов в Мегионе в этом году — прямая заслуга Дранко и причина, из-за которой мэрия не продлила с ней контракт. Но глава Мегиона Олег Дейнека считает иначе.

«Коронавирус у нас начался с детского сада „Умка“. Ряд требований там не соблюдался. В департаменте образования тоже сказали, что к ней есть претензии, сейчас еще результаты проверки ждем. Человек она грамотный, но допустила много оплошностей с ковидом. Никаких личных претензий у меня к ней нет», — объяснил Дейнека.

Ранее URA.RU писало, что по итогам выборов 13 сентября четверть депутатских мандатов в думе Мегиона забрали представители КПРФ. Наблюдатели назвали это победой коммунистов на новой для них территории.