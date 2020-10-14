На новый район Екатеринбурга претендует еще один застройщик

К 2023 году Академическому будет присвоен статус микрорайона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учредитель «Компании №8» Александр Панкратов в скором времени может включиться в застройку микрорайона Академический, который к 2023 году приобретет статус восьмого района уральской столицы. Как сообщил источник URA.RU, в начале октября Панкратов провел переговоры о приобретении у «РСГ-Академическое» (основной застройщик микрорайона) земельных участков.

Как сообщает источник агентства, Панкратов встречался с Николаем Зуевым — новым гендиректором «РСГ-Академическое» (подразделения компании «КОРТРОС», входящей в ГК «Ренова»). Другой инсайдер обращает внимание на совпадение: по срокам переговоры Зуева с Панкратовым прошли после встречи мэра Екатеринбурга Александра Высокинского (Панкратов считается дружественным ему девелопером) с президентом «КОРТРОСа» Вениамином Голубицким 24 сентября в Москве. Впрочем, информация о том, что их общение имело место, официально не подтверждается.

О продаже каких именно земельных участков идет речь, пока не известно. Среди возможных вариантов — обмен земли в Академическом на территорию в парке РТИ, от которой Панкратов ранее был готов избавиться. Собеседник агентства, знакомый с бизнесменом, подтвердил, что девелопер ранее действительно проявлял интерес к участкам в Академическом.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Панкратов заявил, что не разговаривал с Зуевым. «Не встречался, не разговаривал, ничего не знаю. Попросите „Ренову“, чтобы она отдала [мне какие-то участки], — я с удовольствием возьму», — сказал Панкратов. В пресс-службу «РСГ-Академическое» направлен запрос на комментарий по теме.