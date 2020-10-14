Коронавирус заблокировал работу свердловского заксобрания

Парламент пока что приостановил работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловское заксобрание вновь атаковал коронавирус. Как сообщила URA.RU его спикер Людмила Бабушкина, заседание 27 октября, на котором предполагалось рассмотреть в том числе народную инициативу по возврату прямых выборов мэра, объединят с заседанием 17 ноября.

«Во-первых, у нас не так много текущих вопросов. Во-вторых, будет больше времени поработать в округах и над законопроектами, в том числе проектом областного бюджета на 2021 год, который 17 ноября мы рассмотрим в первом чтении. Кроме того, ожидается, что Госдума к тому времени примет ряд законов, которые потребуют внесения изменений в областное законодательство», — прокомментировала Людмила Бабушкина.

Она не стала скрывать, что перенос заседания отчасти связан с коронавирусными предосторожностями. «Есть указ губернатора, мы его выполняем. Но да, у нас есть сотрудник аппарата, заболевший коронавирусом», — сказала спикер заксобрания.

По информации источника URA.RU, заболевший сотрудник обеспечивал работу комитета по социальной политике. В связи с этим, отмечает инсайдер, под угрозой оказались члены комитета, в первую очередь председатель Вячеслав Погудин. «Погудин — ковидный контакт первого уровня, у него в комитете — консультант с положительным тестом», — рассказал инсайдер.

Вячеслав Погудин в разговоре с URA.RU не подтвердил и не опроверг данную информацию. «Не понимаю, почему такое внимание именно к депутатам? Везде полыхает, идет очень большая волна. И дети заражаются, и люди старшего возраста. Необходимо беречься, соблюдать меры предосторожности», — прокомментировал Вячеслав Погудин. Он посоветовал свердловчанам не пренебрегать ношением масок, частым мытьем рук, использованием дезинфицирующих средств и другими мерами предосторожности.