14 октября 2020

Уральский полпред отправил лидера свердловских единороссов в лес

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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, цуканов николай
Уральский полпред остался недоволен «Тальковым камнем» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов посоветовал лидеру свердловских единороссов Виктору Шептию посетить популярный у туристов затопленный карьер «Тальков Камень» под Екатеринбургом. Заявление прозвучало в ходе заседания совета политических партий.

«Я в Сысерти побывал. Заповедник „Тальков Камень“ знаете? Просьба: съездите туда и посмотрите, может быть, у вас появится желание улучшить это место, содержательную часть внутри», — заявил Николай Цуканов.

Виктор Шептий подтвердил, что хорошо знаком с этим местом: «Да, природный парк „Бажовские места“. Я как раз курирую комитет по охране природы, с удовольствием [поеду]», — немедленно отреагировал Виктор Шептий.

«Бажовские места» — природный парк в 60 километрах от Екатеринбурга, в центре которого расположено озеро «Тальков камень». Территория парка — 40000 гектаров, на его территории проложено несколько пешеходных маршрутов. Парк назван в честь уральского писателя Павла Бажова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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