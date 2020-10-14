Уральский полпред отправил лидера свердловских единороссов в лес

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов посоветовал лидеру свердловских единороссов Виктору Шептию посетить популярный у туристов затопленный карьер «Тальков Камень» под Екатеринбургом. Заявление прозвучало в ходе заседания совета политических партий.
«Я в Сысерти побывал. Заповедник „Тальков Камень“ знаете? Просьба: съездите туда и посмотрите, может быть, у вас появится желание улучшить это место, содержательную часть внутри», — заявил Николай Цуканов.
Виктор Шептий подтвердил, что хорошо знаком с этим местом: «Да, природный парк „Бажовские места“. Я как раз курирую комитет по охране природы, с удовольствием [поеду]», — немедленно отреагировал Виктор Шептий.
«Бажовские места» — природный парк в 60 километрах от Екатеринбурга, в центре которого расположено озеро «Тальков камень». Территория парка — 40000 гектаров, на его территории проложено несколько пешеходных маршрутов. Парк назван в честь уральского писателя Павла Бажова.
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