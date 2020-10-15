Космонавт оценил опасность аварии на МКС

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Михаил Корниенко рассказал, что систему получения кислорода можно отремонтировать в течение дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выход из строя системы получения кислорода на МКС не опасен для космонавтов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

Ранее на российском модуле МКС вышла из строя система получения кислорода, передает агентство Nation News. В ремонте задействованы космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавты Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

«Система „Электрон-ВМ“ периодически дает сбой. Эта поломка легко устраняется», — рассказал Корниенко. По его словам, инцидент не представляет серьезной опасности для космонавтов.

Корниенко подчеркнул, что систему получения кислорода можно отремонтировать в течение дня. Космонавт поделился, что в его практике такие аварии случались несколько раз. На станции есть запас кислорода, который подготовлен на случай внештатных ситуаций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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