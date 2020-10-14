Пермячка сломала ногу в магазине экс-губернатора

Жительница Перми отсудила у компании экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова деньги за падение в торговом центре. Информация опубликована на сайте краевого суда. Пермячка поскользнулась на мокром полу в ТРК «Семья» и была доставлена в больницу с переломом ноги. После выздоровления женщина обратилась в суд, подав иск к собственнику здания — АО «Пермский облунивермаг» — о взыскании материального ущерба.
В результате суд встал на сторону истца, посчитав, что «женщина испытывала физические и нравственные страдания» вследствие полученной травмы. «Суд решил взыскать с АО „Пермский облунивермаг“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей, утраченный заработок — 50 332 рубля, а также иные расходы», — указано на сайте краевого суда.
Торговая сеть «Семья» входит в ГК «ЭКС», подконтрольной бывшему губернатору края Олегу Чиркунову. Ранее в отношении сети «Семья» было возбуждено антимонопольное дело из-за рекламы вина. Претензии пермского УФАС вызвала рекламная листовка, в которой предлагалась скидка на алкогольный продукт.
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