14 октября 2020
13 октября 2020

Пермячка сломала ногу в магазине экс-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Перми взыскала компенсацию за падение на мокром полу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительница Перми отсудила у компании экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова деньги за падение в торговом центре. Информация опубликована на сайте краевого суда. Пермячка поскользнулась на мокром полу в ТРК «Семья» и была доставлена в больницу с переломом ноги. После выздоровления женщина обратилась в суд, подав иск к собственнику здания — АО «Пермский облунивермаг» — о взыскании материального ущерба.

В результате суд встал на сторону истца, посчитав, что «женщина испытывала физические и нравственные страдания» вследствие полученной травмы. «Суд решил взыскать с АО „Пермский облунивермаг“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей, утраченный заработок — 50 332 рубля, а также иные расходы», — указано на сайте краевого суда.

Торговая сеть «Семья» входит в ГК «ЭКС», подконтрольной бывшему губернатору края Олегу Чиркунову. Ранее в отношении сети «Семья» было возбуждено антимонопольное дело из-за рекламы вина. Претензии пермского УФАС вызвала рекламная листовка, в которой предлагалась скидка на алкогольный продукт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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